Российский морпех взял в плен под Курском «человека дождя». Он сидел в блиндаже без оружия и шепотом повторял одну фразу

Российский морпех взял в плен «человека дождя» из ВСУ под Курском

Российские морпехи взяли в плен в Курской области 49-летнего душевнобольного бойца 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Игнатенко. Его историю рассказал украинский военнослужащий из 41-й отдельной механизированной бригады Виталий Мухин и российский морпех, который первым нашел солдата на позиции.

По словам российского военнослужащего, когда он увидел Игнатенко в блиндаже, то сразу вспомнил фильм «Человек дождя». Мужчина сидел на ящике без оружия и бронежилета, разминал руками землю, покачивался вперед-назад и шепотом повторял одну фразу. Сначала морпех подумал, что украинский штурмовик контужен, однако затем понял, что перед ним человек с расстройством психики.

Прислушался, он повторял фразу: «Я не хочу воевать». Очень тихо, только губы шевелились. Я прям опешил российский морпех

Игнатенко похитили сотрудники ТЦК

По словам Виталия Мухина, взятый в плен Игнатенко болен с детства. Ему поставили диагноз «психическое расстройство третьей степени». Мужчина очень плохо говорит, долго думает и, прежде чем что-то сказать, прокручивает фразу в голове, проговаривает про себя, а затем повторяет. «От этого кажется, что он разговаривает сам с собой», — объяснил Мухин, задавшись вопросом, как вообще такой человек мог попасть на фронт.

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Украинский боец рассказал, что страдающего психическим расстройством мужчину похитили сотрудники ТЦК (военкомата) в городе Знаменка Кировоградской области в июле 2024 года. После прохождения врачебной комиссии и курса молодого бойца он попал в штурмовое подразделение и был направлен в Курскую область.

Вместе с «человеком дождя» в плен сдались еще двое бойцов ВСУ

Вместе с Игнатенко в плен сдались еще двое украинских военных. В тыл их сопровождали два морпеха со специальными опознавательными знаками. Во время отхода на российские позиции группу атаковал украинский FPV-дрон.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В результате удара одного солдата спасти не удалось, еще двое получили ранения. В Игнатенко попало 24 осколка. Российским врачам удалось спасти раненых украинских пленных. Через месяц после пленения и лечения, по словам Мухина, Игнатенко впервые улыбнулся.