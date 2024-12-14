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21:46, 14 декабря 2024Бывший СССР

Симоньян призвала украинцев «сносить» власти страны

Симоньян считает, что украинцам давно пора сносить нынешние власти страны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выступила с обращением к украинцам, призвав их «сносить» киевские власти. Об этом она рассказала в программе «Право знать» на ТВЦ.

«Я думаю, что украинцам давно пора сносить эту власть... Но мне сложно понять — доколе ваши соотечественники собираются все это терпеть. Просто доколе? Где та точка? Окажется ли украинский народ "в себе"? Конечно, окажется», — заявила Симоньян.

По ее словам, весь протест украинцев против власти на сегодняшний день сводится к тому, что женщины кричат на военкомов, которые затаскивают их мужей в автомобили. Она предположила, что либо народ слишком сильно запуган, либо еще не дошло до точки кипения, либо выступить против власти пока просто некому.

Ранее отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис назвал иррациональным желание президента Украины Владимира Зеленского продолжать конфликт. Он выразил мнение, что противостояние входит в завершающую стадию.

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