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21:10, 14 декабря 2024Мир

В США назвали желание Зеленского продолжать конфликт иррациональным

Подполковник Дэвис назвал желание Зеленского продолжать конфликт иррациональным
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала назвал иррациональным желание президента Украины Владимира Зеленского продолжать конфликт. Он выразил мнение, что противостояние входит в завершающую стадию.

«На поле боя российская армия вышла на один из самых важных участков всего фронта, не сделав ни одного выстрела, потому что у украинской стороны не хватает людей», — утверждает эксперт.

По словам Дэвиса, Зеленский хочет продержаться до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, хотя рационального объяснения этому желанию нет. Отставной полковник уверен, что позиция России на переговорах к этому моменту будет сильнее, чем сейчас, а украинцы лишаются жизни за дело, которое уже проиграно.

Ранее Дэвис заявил, что затягивание Зеленским начала переговоров по урегулированию конфликта не будет способствовать улучшению ситуации для Украины. По его словам, чем дольше упорствует украинский лидер, тем больше украинцев он теряет в результате боевых действий.

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