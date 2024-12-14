Симоньян: когда наступит мир, украинцы прозреют и их удастся перевоспитать

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила уверенность в том, что после наступления мира даже самых антироссийски настроенных украинцев удастся перевоспитать, после чего они будут петь русские песни на Майдане в Киеве. Об этом она рассказала в программе «Право знать» на ТВЦ.

«Те же люди, которые вот совсем уже относятся к категории "хозлов", как я их называю. "Хозлы" - это такие хохлы, которые козлы. Ну что, будем перевоспитывать, а что делать? Это все делается тоже, история знает тоже множество таких примеров», — заявила Симоньян.

По ее словам, при должном подходе можно быстро изменить психологию и ценности даже целой нации. Она добавила, что с наступлением мира все «прозреют, откроют глаза — и через два года еще будут петь "Матушка-земля, белая березонька, для меня Святая Русь, для других — занозонька" где-нибудь на Майдане», а россияне будут им подпевать.

Ранее Симоньян выступила с обращением к украинцам, призвав их «сносить» киевские власти. Она отметила, что весь протест украинцев против власти на сегодняшний день сводится к тому, что женщины кричат на военкомов, которые затаскивают их мужей в автомобили.