Специалист оценил блокировку Viber в России

IT-эксперт Клименко: пользователи не испытают трудности после блокировки Viber

Большинство российских пользователей не испытают какие-то трудности после блокировки Viber. Об этом рассказал председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с РБК.

IT-эксперт предположил, что, возможно, пострадает старшее поколение юзеров, которым «внуки ставили для коммуникации только Viber». Однако, по мнению Клименко, они быстро перейдут в другие мессенджеры.

«Блокировка Viber — это предупредительный выстрел для мессенджеров», — отметил он. Он заметил, что Роскомнадзор «выбрал середнячка».

Он рассказал, что таким образом РКН сигнализирует — рано или поздно крупным игрокам должны предъявить требования с последствиями.

«Если эксперимент будет успешен, то думаю, что судьба Viber ждет WhatsApp и Telegram», — заключил председатель Фонда развития цифровой экономики.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин сообщил, что сумма штрафов мессенджера Viber за последние два года превысила 1,8 миллиона рублей, они до сих пор не оплачены.