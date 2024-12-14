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19:51, 14 декабря 2024Ценности

Среди москвичей резко вырос спрос на шрамирование

Количество любителей шрамирования в Москве увеличилось на 20 процентов за год
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock / Fotodom  

В Москве резко вырос спрос на шрамирование среди мужчин. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Количество любителей модной процедуры в российской столице увеличилось на 20 процентов за год. Причем основной массой клиентов являются мужчины 25 лет и старше. Shot утверждает, что москвичи «хотят выглядеть устрашающе, чтобы при виде брутального шрама гопник сразу отошел в сторону».

При этом многие мужчины, прошедшие процедуру, скрывают, что шрам является работой мастера. По данным канала, стоимость такой процедуры начинается от 10 тысяч рублей. Кроме того, клиенты специализированных салонов рискуют, например, получить травму лицевых нервов, которая нарушит мимику.

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Шрамирование — специальное нанесение на кожу шрамов, которые обычно представляют собой какой-нибудь узор. Однако некоторые клиенты хотят получить шрамы, похожие на хирургические или на следы холодного оружия.

Как поясняет Shot, салон имеет право отказать клиенту, у которого наблюдаются проблемы с физическим или психическим здоровьем, а также тем, кто не сдавал тест на ВИЧ.

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