Трамп назначит главу Truth Social председателем президентского совета по разведке

Избранный лидер США Дональд Трамп заявил о намерении назначить главу социальной сети Truth Social Девина Нуньеса председателем Консультативного совета по разведке при президенте. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
«Я с радостью объявляю, что назначу генерального директора Truth Social Девина Нуньеса председателем Консультативного совета по разведке при президенте», — заявил Трамп, отметив, что данный совет состоит из выдающихся граждан, которые не связаны напрямую с федеральным правительством.
Он выразил уверенность в том, что Нуньес будет успешно справляться с поставленными перед ним задачами.
Ранее стало известно, что назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом советник по Ближнему Востоку Массад Булос оказался мелким продавцом грузовиков, несмотря на репутацию миллиардера. По данным The New York Times, мировые СМИ представили Булоса как магната и миллиардера, а избранный американский лидер назвал его «высокоуважаемым лидером в деловом мире с обширным опытом работы на международной арене».