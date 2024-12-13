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09:52, 13 декабря 2024Мир

Назначенный Трампом советник оказался продавцом грузовиков

NYT: советник Трампа по Ближнему Востоку Булос оказался продавцом грузовиков
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом советник по Ближнему Востоку Массад Булос оказался мелким продавцом грузовиков, несмотря на репутацию миллиардера. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, новый советник Трампа был назначен на свой пост 2 декабря. Мировые СМИ представили Булоса как магната и миллиардера, а избранный американский лидер назвал его «высокоуважаемым лидером в деловом мире с обширным опытом работы на международной арене». Однако советник президента является генеральным директором компании SCOA Nigeria PLC, прибыль которой в 2023 году составила менее 66 тысяч долларов.

«В корпоративных документах нет никаких указаний на то, что господин Булос, американец ливанского происхождения, сын которого женат на дочери Трампа Тиффани, является человеком со значительным богатством в результате своего бизнеса», — утверждается в публикации.

Кроме того, компания Boulos Enterprises, которую в ряде СМИ связали с советником Трампа, принадлежит семье Булос, не имеющей родственных связей со своим однофамильцем. Об этом сообщил представитель компании.

Ранее Трамп призвал губернатора Флориды Рона Десантиса назначить Лару Трамп, свою невестку, на освободившееся место сенатора от штата.

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