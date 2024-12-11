Трамп захотел увидеть свою невестку на посту сенатора от Флориды

Fox: Трамп настаивает на назначении своей невестки на место сенатора от Флориды

Избранный президент США Дональд Трамп призвал губернатора Флориды Рона Десантиса назначить Лару Трамп, свою невестку, на освободившееся место сенатора от штата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Fox Digital.

Место сенатора станет вакантным в случае подтверждения кандидатуры действующего сенатора Марко Рубио на пост государственного секретаря. Десантис обещал принять решение к началу января.

В ноябре сообщалось, что невестка избранного президента США Лара Трамп может заменить выдвинутого на пост государственного секретаря сенатора от штата Флорида Марко Рубио в сенате. По ее словам, она готова «с удовольствием послужить народу Флориды».

Ранее издание Financial Times сообщило, что зять и бывший советник Трампа Джаред Кушнер не вернется в новую администрацию главы Белого дома.