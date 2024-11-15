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17:21, 15 ноября 2024Мир

Невестка Трампа захотела заменить кандидата на пост госсекретаря в Сенате США

Невестка Трампа может заменить в Сенате США выдвинутого на пост госсекретаря
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Невестка избранного президента США Дональда Трампа Лара Трамп может заменить в Сенате США сенатора от штата Флорида Марко Рубио, выдвинутого на пост государственного секретаря. Об этом сообщает Fox News.

В интервью телеканалу Лара Трамп заявила, что «с удовольствием послужит народу Флориды» и «с удовольствием рассмотрит возможность» занять место Рубио после его вступления в должность госсекретаря.

Издание передает слова бывшего губернатора Флориды Рика Скотта, выразившего надежду, что действующий губернатор штата Рон Десантис назначит Лару Трамп сенатором от Флориды. По его словам, она «будет замечательным сенатором и будет хорошо представлять интересы жителей» штата.

Ранее издание Financial Times сообщило, что зять и бывший советник Трампа Джаред Кушнер не вернется в новую администрацию главы Белого дома.

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