Украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Запорожской области

Глава Запорожской области Балицкий: БПЛА ВСУ атаковал школьный автобус

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал школьный автобус в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram.

Как рассказал чиновник, атака была совершена в Пологовском округе, расположенном вблизи линии боевого соприкосновения. Балицкий отметил, что детей в автобусе во время атаки не было.

«Зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу. Автобус обслуживает школу села Шевченково, подвозит порядка 70 детей из сел Тарасовка, Басань, Ульяновка, Романовское», — рассказал глава Запорожской области.

Действия ВСУ он охарактеризовал как хладнокровный террористический акт.

Ранее сообщалось, что девятилетний ребенок не выжил после удара ВСУ по поселку Майский в Белгородской области.