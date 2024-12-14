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19:49, 14 декабря 2024Бывший СССР

Украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Запорожской области

Глава Запорожской области Балицкий: БПЛА ВСУ атаковал школьный автобус
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал школьный автобус в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram.

Как рассказал чиновник, атака была совершена в Пологовском округе, расположенном вблизи линии боевого соприкосновения. Балицкий отметил, что детей в автобусе во время атаки не было.

«Зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу. Автобус обслуживает школу села Шевченково, подвозит порядка 70 детей из сел Тарасовка, Басань, Ульяновка, Романовское», — рассказал глава Запорожской области.

Действия ВСУ он охарактеризовал как хладнокровный террористический акт.

Ранее сообщалось, что девятилетний ребенок не выжил после удара ВСУ по поселку Майский в Белгородской области.

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