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11:28, 14 декабря 2024Россия

Девятилетний ребенок погиб при ударе ВСУ по российскому региону

Белгородский глава Гладков: девятилетний ребенок погиб при атаке БПЛА ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Девятилетний ребенок погиб при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Майский в Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Чиновник сообщил, что при ударе ранения также получили мать погибшего и второй ребенок женщины, которому едва исполнилось семь месяцев.

«Девочку с контузией бригада скорой доставляет в детскую областную больницу. Её маму с травмой ноги и ушибом мягких тканей скорая транспортирует в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Отец не пострадал», — сообщил губернатор.

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