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18:00, 14 декабря 2024Бывший СССР

Украинский журналист заявил о критической ситуации с дезертирством в рядах ВСУ

Украинский журналист Бойко: в 2025 году украинская армия разбежится
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) сложилась критическая ситуация с самовольным оставлением военных частей и дезертирством. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на украинского журналиста Владимира Бойко.

В частности, он описал происшествие на позициях ВСУ под Курахово, о котором ему рассказал командир неназванного батальона. «Перебросили в этот батальон для усиления пехотную роту из-под Херсона — так из 90 человек до Курахово доехало трое, остальные разбежались по дороге. И такая ситуация — повсеместно», — написал журналист.

По словам Бойко, «фортификационные сооружения стоят пустыми», и их занимают российские военнослужащие. Журналист привел статистику, согласно которой за ноябрь 2024 года по статьям 407, 408 УК Украины (самовольное оставление части и дезертирство) было заведено порядка 19 тысяч уголовных дел. Исходя из этого, Бойко заключил, что в 2025 году украинская армия «просто разбежится».

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Он также привел рассказ другого военного, который утверждал, что под Курахово на позиции ВСУ заехал российский танк и пробыл там 10 минут. Однако за это время по бронемашине не было сделано ни одного выстрела, так как на позициях не было украинских солдат.

При этом самой главной проблемой ВСУ Бойко назвал не дезертирство. «Настоящей катастрофой стал шабунинг — уклонение военнослужащих от военной службы по договоренности с командирами. Шабунинг — это когда во взводе по списку числится 30 военнослужащих, а налицо — 12-13, потому что остальные куда-то "прикомандированы" и живут дома», — рассказал украинский журналист.

Ранее сообщалось, что Генеральный штаб ВСУ не может решить проблему низких темпов набора новобранцев. Источник в украинском военном ведомстве заявил, что привлекать граждан к мобилизации становится все труднее.

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