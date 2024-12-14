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07:37, 14 декабря 2024Экономика

В Азербайджане прокомментировали сообщения о продаже российского газа Западу

Гаджиев: Азербайджан не продает российский газ Западу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сообщения о том, что Азербайджан продает российский газ Западу, являются откровенной дезинформацией. Так ситуацию прокомментировал помощник президента страны Хикмет Гаджиев, его слова приводит агентство «Прайм».

«Заявления о продаже Азербайджаном российского природного газа Западу — это яркий пример откровенной дезинформации. Азербайджан не продает российский газ Западу», — сказал Гаджиев.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что увеличить объемы поставок газа из республики в Европу после начала украинского конфликта было предложением Еврокомиссии (ЕК). Он отметил, что встретился с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в июле 2022 года.

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