В Азербайджане прокомментировали сообщения о продаже российского газа Западу

Гаджиев: Азербайджан не продает российский газ Западу

Сообщения о том, что Азербайджан продает российский газ Западу, являются откровенной дезинформацией. Так ситуацию прокомментировал помощник президента страны Хикмет Гаджиев, его слова приводит агентство «Прайм».

«Заявления о продаже Азербайджаном российского природного газа Западу — это яркий пример откровенной дезинформации. Азербайджан не продает российский газ Западу», — сказал Гаджиев.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что увеличить объемы поставок газа из республики в Европу после начала украинского конфликта было предложением Еврокомиссии (ЕК). Он отметил, что встретился с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в июле 2022 года.