В Сирии высказались о последствиях для работавших на режим Асада военкоров

В Сирии пообещали наказать работавших на режим Асада военкоров

В Сирии пообещали наказать работавших на режим Асада военкоров. С таким заявлением выступило Министерство информации Сирии, подконтрольное новым властям страны, передает ТАСС.

«Мы подтверждаем, что в отношении всех военных журналистов, бывших частью военно-пропагандистской машины свергнутого режима [Башара] Асада и прямо или косвенно способствовавших пропаганде его преступлений против сирийского народа, будет проведено справедливое судебное разбирательство в рамках правосудия переходного периода», — высказали свою позицию в ведомстве.

В министерстве обозначили, что такие последствия для журналистов станут «восстановлением справедливости и привлечением к ответственности всех, кто был причастен к серьезным правонарушениям против народа страны».

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Сообщалось, что президент Сирии Башар Асад сложил полномочия и покинул страну.