В ВСУ заявили о невозможности удерживать некоторые позиции на восточном направлении

ОСУВ «Хортица»: ВСУ не могут удерживать часть позиций в ряде районов ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют возможности удерживать некоторые позиции на восточном направлении в ряде районов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск (ОСУВ) «Хортица» в Telegram.

Отмечается, что российские военные улучшили тактическое положение восточнее Шевченко, а также возле населенных пунктов Пушкино и Песчаное, провели штурмовые действия.

Группировка утверждает, что укрепления ВСУ на отдельных позициях были разрушены артиллерийским огнем, поэтому удерживать их больше не представляется возможным. Украинские военные проводят мероприятия по восстановлению тактического положения.

10 декабря источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что Вооруженные силы России продвинулись на юго-западе покровского направления в районе села Шевченко и Песчаного. «Фронт движется в направлении Песчаного и в самом Шевченко. Очень активно движется», — уточнил собеседник агентства.