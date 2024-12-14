Власти Сирии заявили о данном России шансе

Сирийский командир Ахмед аш-Шараа: РФ дан шанс переоценить отношения с сирийцами

России предоставлена возможность переоценить и пересмотреть отношения с сирийцами. О данном Москве шансе заявил командир сирийских вооруженных формирований Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани), его слова приводит ТАСС.

Представитель новой сирийской власти не уточнил, что именно в отношениях с Россией его и «сирийский народ» не устраивало ранее.

Кроме того, аль-Джулани сообщил, что страна не намерена конфликтовать с Израилем.

Как сообщалось ранее, 8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Сирии Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну.