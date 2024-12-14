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21:27, 14 декабря 2024Мир

Власти Сирии заявили о намерении заключить соглашения об обороне с рядом стран

Власти Сирии захотели заключить соглашения о совместной обороне с рядом стран
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Командир сирийских вооруженных формирований Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) сообщил о намерении новых властей арабской республики заключить соглашения о совместной обороне с рядом стран, передает телеканал Al Araby.

«Мы стремимся заключить соглашения о совместной обороне и выстраивать стратегические военные отношения с рядом государств», — заявил он, не уточнив, о каких именно странах идет речь.

Ранее стало известно, что сирийские боевики, которые 8 декабря захватили власть в Дамаске, занимались планированием операции год, а подготовкой в целом — несколько лет. Глава военного крыла «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической организацией и запрещена) Абу Хассан аль-Хамви отметил, что в августе 2019 года «все революционные группировки осознали критическую опасность».

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