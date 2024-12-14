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19:59, 14 декабря 2024Мир

Военный эксперт объяснил планы Зеленского обсудить с ЕС завершение конфликта

Военный эксперт Дандыкин усомнился в планах Зеленского обсуждать конец конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

На встрече президента Украины Владимира Зеленского с европейскими политиками вряд ли будут обсуждать реальный конец конфликта с Россией, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил планы политических деятелей встретиться для обсуждения вопроса завершения конфликта.

«Нам нужно держать ухо востро, потому что нам нужны те условия, которые выдвигал наш президент. Может быть, сейчас они будут гораздо жестче. Вопросы "что делать" и "как быть", будут прорабатываться, поэтому и собирается эта сходка», — сказал он.

По мнению военного эксперта, политики могут обсуждать рождественское перемирие, чтобы добиться паузы в боевых действиях.

«Речь идет сейчас о рождественском перемирии, но я считаю, что это ни к чему хорошему не приведет, особенно для нас. Враг отлежится там сколько-то времени, передислоцируется, и снова начнутся военные действия. Мы это проходили, у нас был Минск-1, Минск-2, у нас были Стамбульские соглашения в 2022 году», — добавил он.

Как пишет Politico, президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе встретится в Брюсселе с политиками ЕС, чтобы обсудить возможные форматы завершения военного конфликта с Россией и потенциального создания европейской миротворческой миссии на территории Украины. На встрече 18 декабря будут присутствовать канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, глава Евросовета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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