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15:01, 15 декабря 2024Мир

Блинкен провел переговоры с новыми властями Сирии

The Guardian: Блинкен подтвердил контакты США с новыми властями Сирии
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Reuters

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен подтвердил, что США провели переговоры с представителями новых сирийских властей. Об этом сообщает газета The Guardian.

Блинкен заявил, что вместе с другими дипломатами провел переговоры с представителями организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) в Акабе, Иордания. «Мы были в контакте с ХТШ и с другими сторонами», — заметил Энтони Блинкен, не раскрыв других деталей встречи.

После переговоров дипломаты из США, Турции, стран Евросоюза (ЕС) и арабских стран заявили «о полной поддержке сирийского народа в этот критический момент его истории для построения более обнадеживающего, безопасного и мирного будущего». «У Сирии наконец-то появился шанс положить конец десятилетиям изоляции», — подчеркнул представитель группы.

Журналисты The Guardian напомнили, что контакт Блинкена с ХТШ произошел несмотря на то, что в 2018 году Вашингтон признал группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» террористической.

Ранее источники газеты The Washington Post выяснили, что лидеры ряда арабских стран испугались волнений в своих государствах из-за смещения Башара Асада в Сирии. По информации инсайдеров, свою обеспокоенность выразили власти Египта, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ.

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