Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:39, 15 декабря 2024Мир

Папа римский назвал народы России и Украины братскими

Папа Римский назвала народы России и Украины братскими и пожелал им мира
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Папа Римский Франциск назвал российский и украинский народы братскими в ходе проповеди. Его слова цитирует ТАСС.

«Святая Мария, Богородица, помоги миру между российским и украинским народами. Они — братские, нужно взаимопонимание», — заявил понтифик, завершая проповедь в соборе Санта-Мария-Ассунта в ходе апостольской поездки на Корсику.

В своем обращении Папа Римский отметил, что война — это всегда поражение. Глава католический церкви также пожелал мира на Святой Земле — в Палестине, Израиле, а также в Ливане, Сирии и на всем Ближнем Востоке.

Ранее Папа Римский призвал участников всех вооруженных конфликтов к рождественскому перемирию, однако США отвергли это предложение. «Мы хотим, чтобы конфликты прекратились, и мы хотим, чтобы конфликты были урегулированы. Это не означает в каждом случае немедленного прекращения огня», — говорил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Производитель водки перевел ВСУ больше миллиарда рублей. Эти деньги он получил от бизнеса в России

      Раскрыто состояние спасенных с затонувшего танкера моряков

      Россиянин побывал в США и описал местных словами «любят халяву больше нашего»

      Опубликованы записи переговоров с экипажами потерпевших бедствие у берегов Керчи танкеров

      Прихожан возмутили съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре

      В России объяснили отказ Зеленского общаться с Орбаном

      Ушедший из России концерн BMW вновь запатентовал свои машины в стране

      Папа римский назвал народы России и Украины братскими

      Хинштейн заявил о тяжелейших условиях в оккупированных под Курском деревнях

      В Эстонии Дональда Трампа назвали возможным «Черчиллем нашего времени»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше