Чемезов назвал спасителя российского ОПК

Глава Ростеха Чемезов: Путин одним решением спас российский ОПК

Президент России Владимир Путин в начале 2000-х годов принял решение консолидировать оборонные предприятия в государственные холдинги, чем спас оборонно-промышленный комплекс (ОПК) страны. Об этом в показанном на «Первом канале» фильме «Властелины неба» рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов.

«Если бы, конечно, в нулевые годы наш президент не принял решение о консолидации всех оставшихся оборонных предприятий, в том числе авиационных, в государственные холдинги, в корпорации, наверное, на сегодняшний день было бы очень сложно нам сегодня участвовать в каких-либо военных действиях», — сказал он.

Чемезов также отметил, что Путин добился увеличения производства военной продукции в период текущих боевых действий. Производство боеприпасов в России, по его словам, выросло в 14 раз, а беспилотников — в четыре раза.

Ранее количество обращений на прямую линию с Путиным превысило один миллион. Прямая линия с президентом РФ состоится в четверг, 19 декабря, и начнется в 12:00 по московскому времени.