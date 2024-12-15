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21:19, 15 декабря 2024Россия

Четыре человека пострадали в результате пожара в центре Москвы

«МК»: четыре человека пострадали при пожаре на улице Тимура Фрунзе в Москве
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Четыре человека пострадали в результате пожара на улице Тимура Фрунзе в центре Москвы. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» («МК»).

Согласно имеющимся данным, возгорание случилось на первом этаже здания. Горели коридор и две комнаты трехкомнатной квартиры. Из соседних квартир были спасены пять человек. Огонь распространился на перекрытия, в результате чего загорелись перегородки между первым и вторым этажами.

Ранее стало известно, что в Москве прокуратура начала проверку после пожара на Коптевском рынке. По предварительным данным, возгорание произошло в одном из павильонов рынка.

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