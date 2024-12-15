Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:46, 15 декабря 2024Мир

Экс-генсек ОДКБ рассказал о пагубном влиянии Запада на Украину

Экс-генсек ОДКБ Бордюжа: в организации видели превращение Украины в анти-Россию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа, что члены объединения осознавали, что Запад пагубно влияет на Украину, превращая страну в анти-Россию, сообщает ТАСС.

По его словам, в организации не думали, что дело дойдет до специальной военной операции (СВО), но видели, как Украину настраивали против РФ, а население страны воспитывали в духе ненависти к россиянам и ко всему русскому. Бордюжа подчеркнул, что в ОДКБ были сильно обеспокоены этим.

В ноябре нынешний генсек организации Имангали Тасмагамбетов сообщал о том, что НАТО концентрирует вооруженные силы и центры информационной войны на границах России и Белоруссии. Он отметил, что Запад усиливает поддержку Украины с целью продолжения конфликта с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Очевидцы сообщили о взрывах над Сочи

      На Западе обратили внимание на смену риторики Зеленского после победы Трампа на выборах

      Миллиардер посоветовал «не делать ставки» против Илона Маска

      В Госдуме представили концепцию льготной ипотеки для участников СВО

      Американский телеканал выплатит Трампу 15 миллионов долларов

      Попавший в плен в Курской области «человек дождя» рассказал об отправке на фронт

      Дубль Капризова помог «Миннесоте» одержать победу в матче НХЛ

      Экс-генсек ОДКБ рассказал о пагубном влиянии Запада на Украину

      В Госдуме назвали Грузию примером для Украины

      Житель российского села получил ранения после атаки дрона ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше