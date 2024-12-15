Экс-генсек ОДКБ Бордюжа: в организации видели превращение Украины в анти-Россию

Бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа, что члены объединения осознавали, что Запад пагубно влияет на Украину, превращая страну в анти-Россию, сообщает ТАСС.

По его словам, в организации не думали, что дело дойдет до специальной военной операции (СВО), но видели, как Украину настраивали против РФ, а население страны воспитывали в духе ненависти к россиянам и ко всему русскому. Бордюжа подчеркнул, что в ОДКБ были сильно обеспокоены этим.

В ноябре нынешний генсек организации Имангали Тасмагамбетов сообщал о том, что НАТО концентрирует вооруженные силы и центры информационной войны на границах России и Белоруссии. Он отметил, что Запад усиливает поддержку Украины с целью продолжения конфликта с Россией.