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19:24, 15 декабря 2024Мир

Франция впервые за 12 лет направит в Сирию дипломатов

Франция впервые за 12 лет после разрыва дипотношений направит в Сирию дипломатов
Дарья Тоцкая (Выпускающий редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Исполняющий обязанности главы МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Париж впервые за 12 лет — с 2012 года — после разрыва дипломатических отношений отправит в сирийский Дамаск четырех дипломатов. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

По его словам, это произойдет во вторник, 17 декабря. Целями поездки дипломатов станут возвращение влияния, установление первоначальных контактов с новыми властями и оценка гуманитарных потребностей населения. Кроме того, четырем дипломатам также необходимо будет проверить, выполняются ли заявления «довольно обнадеживающей новой власти, призывающей к спокойствию и, очевидно, не совершающей злоупотреблений».

«По отношению к новым властям в Дамаске у нас нет наивности, мы знаем прошлое некоторых из этих исламистских группировок», — отметил Барро, добавив, что Париж будет внимательно наблюдать за переходным периодом.

Ранее во Франции поддержали планы Трампа не вмешиваться в дела Сирии. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо говорил, что Запад не должен вмешиваться в дела Сирии и отказ избранного президента США Дональда Трампа от подобного вмешательства является «сильным решением».

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