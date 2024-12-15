Рогов: отряд ВСУ из 700 человек со спецназом попал в окружение около Кураховo

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), насчитывающая около 700 человек, в числе которых отряд спецназа, попала в полное окружение около города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, украинские войска угодили в «огневой мешок» южнее Курахово — в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай. «В окружение попало около 700 боевиков ВСУ, в том числе отряд специального назначения», — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что основные украинские силы контратакуют российские позиции западнее Успеновки.

Ранее стало известно, что российские войска в ходе наступления продвинулись по переднему краю в Курахово и заняли несколько ключевых высотных домов.