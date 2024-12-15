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08:49, 15 декабря 2024Бывший СССР

На Украине заявили о критических потерях и невозможности удержать позиции под Курахово

Бутусов: потери ВСУ под Курахово критические, удержать позиции невозможно
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Украинский журналист Юрий Бутусов в эфире «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также признано нежелательной организацией) заявил о критических потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курахово. Он считает, что удерживать позиции на этом направлении невозможно.

«Потери на этом направлении критические. Мы не можем защищать такие невыгодные позиции при условии превосходства врага в численности и боеприпасах», — подчеркнул обозреватель.

Бутусов отметил, что ситуация остается крайне сложной уже около месяца, единственный путь снабжения находится под постоянным огнем. Аналитический ресурс Deepstate и военные журналисты предупреждают о риске окружения южнее Курахово, однако в ВСУ утверждают, что подразделения держат оборону.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что группировка украинских войск, насчитывающая около 700 человек, в числе которых отряд спецназа, попала в полное окружение около Курахово. По его словам, бойцы попали в «огневой мешок» южнее города — в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай.

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