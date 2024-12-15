Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:23, 15 декабря 2024Мир

Нарышкин ответил на вопрос про разговор с главой ЦРУ об «Орешнике»

Нарышкин заявил, что не общался с главой ЦРУ Бернсом об «Орешнике»
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил РИА Новости, что не общался нынешним директором ЦРУ Уильямом Бернсом по вопросу «Орешника»

«Нет, не общался», - рассказал агентству Нарышкин. До этого в пресс-службе СВР заявили, что после применения новейшей ракеты средней дальности «Орешник» НАТО опасается ответа России на акты агрессии в ее адрес.

По данным СВР, Североатлантический альянс опасается, что «имеющаяся у Москвы обвинительная аргументация может быть использована не в юридической плоскости, а для обоснования ответных решительных действий» вследствие агрессии со стороны альянса. В ведомстве сочли, что наличие у России доказательств агрессии в ее адрес является «крайне тревожным знаком для НАТО», говорилось в публикации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский самолет сбили под Херсоном. Киев признал, что пилот тактической авиации применял иностранные вооружения

      На Украине заявили о критических потерях и невозможности удержать позиции под Курахово

      Правая партия в Германии приняла резолюцию за мир на русском языке

      Нарышкин ответил на вопрос про разговор с главой ЦРУ об «Орешнике»

      Су-35С прикрыли российские экипажи ВКС в курском приграничье

      ФСБ раскрыла сумму вознаграждения исполнителю подрыва внедорожника в Донецке

      ФСБ обвинила спецслужбы Украины в организации подрыва внедорожника в Донецке

      Гладков заявил о гибели ребенка в результате атаки ВСУ

      Украинская администрация Курахово принудительно вывозила детей

      В подвалах домов взятого Россией под контроль села в ДНР нашли запертых ВСУ мирных жителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше