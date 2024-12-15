Нарышкин ответил на вопрос про разговор с главой ЦРУ об «Орешнике»

Нарышкин заявил, что не общался с главой ЦРУ Бернсом об «Орешнике»

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил РИА Новости, что не общался нынешним директором ЦРУ Уильямом Бернсом по вопросу «Орешника»

«Нет, не общался», - рассказал агентству Нарышкин. До этого в пресс-службе СВР заявили, что после применения новейшей ракеты средней дальности «Орешник» НАТО опасается ответа России на акты агрессии в ее адрес.

По данным СВР, Североатлантический альянс опасается, что «имеющаяся у Москвы обвинительная аргументация может быть использована не в юридической плоскости, а для обоснования ответных решительных действий» вследствие агрессии со стороны альянса. В ведомстве сочли, что наличие у России доказательств агрессии в ее адрес является «крайне тревожным знаком для НАТО», говорилось в публикации.