Правая партия в Германии приняла резолюцию за мир на русском языке

Партия АдГ в Тюрингии приняла резолюцию за мир на русском языке

Отделение правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Тюрингии приняло резолюцию за мир на русском языке. Документ также опубликован в соцсети X на немецком и английском. Его разместил лидер регионального партийного отделения Бьорн Хекке.

Партия заявила, что Германия лишена «суверенитета в вопросах внешней политики». В качестве примера политической беспомощности АдГ назвало подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Там также подчеркнули, что Берлин не заинтересован в конфликте с Россией и создании нового «железного занавеса». АдГ считает, что ФРГ заинтересована в хороших отношениях с Россией, от этого зависит мир в Европе.

«Европа — не Америка. Европа должна обрести европейское понимание своей задачи: необходимо противопоставить американской концепции мира европейскую, учитывающую все разрушения, которые пережил наш континент», — заявили представители партии.

Ранее депутат бундестага от АдГ Евгений Шмидт заявил, что немцев готовят к тому, что конфликт на Украине переместится в Германию, если власти ФРГ не примут решение о передаче Киеву дальнобойных ракет Taurus.