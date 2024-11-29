В Германии заявили о подготовке немцев к перемещению конфликта на Украине в ФРГ

Депутат Шмидт: немцев готовят, что конфликт на Украине переместится в ФРГ

Немцев готовят к тому, что конфликт на Украине переместится в Германию, если власти ФРГ не примут решение о передаче Киеву дальнобойных ракет Taurus. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, попытка убедить население в том, что страна будет втянута в военные действия, является обескураживающей. Политик отметил, что гражданам показывают подобные репортажи с целью пропаганды.

«Их готовят к тому, что... конфликт на Украине может переместиться на немецкую землю, если, допустим, будет принято решение о поставке Taurus», — отметил политик.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата, вице-канцлер и кандидат на пост канцлера ФРГ от партии «Зеленых» Роберт Хабек выразил мнение, что Германия всегда опаздывала с поставками оружия Украине. Он добавил, что об этом говорит нежелание немецких властей поднимать вопрос об отправке танков Leopard, а теперь и ракет Taurus.

