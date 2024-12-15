Пушилин: под контролем ВСУ осталось не более 20 процентов территории Курахово

Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось не более 20 процентов территории города Курахово. Эту информацию в своем Telegram-канале раскрыл глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Бои продолжаются в самом Курахово. Противник по сути остается в жилой застройке. Процентов двадцать, не более», — сказал он.

Глава ДНР подчеркнул, что самые напряженные бои сейчас идут под Курахово и Красноармейском (Покровском). Пушилин отметил, что в скором времени количество освобожденных населенных пунктов ДНР увеличится.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что попавшая в котел под Курахово группировка бойцов ВСУ имеет лишь один шанс сохранить себе жизнь. Единственной возможностью спастись он назвал сдачу в плен, добавив, что другой альтернативы не существует.