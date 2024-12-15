Рогов назвал сдачу в плен возможностью выжить для окруженных в Курахово ВСУ

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что попавшая в котел под Курахово группировка бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеет лишь один шанс сохранить себе жизнь. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает РИА Новости.

Единственной возможностью спастись для бойцов ВСУ Рогов назвал сдачу в плен. Он отметил, что никакой другой альтернативы не существует. Политик отметил, что до полного окружения группировка не менее восьми раз запрашивала право на отход у своего командования, но получала отказ. Таким образом командование бросило своих бойцов.

15 декабря на Украине заявили о критических потерях ВСУ под Курахово и о том, что удерживать позиции на этом направлении невозможно. Владимир Рогов еще 13 декабря сообщал о том, что ВСУ практически попали в котел южнее Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).