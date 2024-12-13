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11:04, 13 декабря 2024Бывший СССР

Рогов предрек попадание ВСУ в котел южнее Курахово

Рогов заявил, что ВСУ почти попали в котел южнее Курахово в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти попали в котел южнее Курахово в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что российские военные продвинулись в Успеновке. «Тем самым "котел" для украинских боевиков, находящихся в Анновке и Веселом Гае, практически захлопнут», — сообщил Рогов.

По его оценке, до полного окружения подразделений ВСУ остался примерно километр, после этого котел закроется.

Ранее стало известно, что украинская группировка была заблокирована в районе Успеновки. Как отмечалось, бойцы Украины не смогут невредимыми отступить из огневого мешка, протяженность которого составляет более четырех километров.

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