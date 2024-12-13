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09:38, 13 декабря 2024Бывший СССР

Группировка ВСУ оказалась заблокирована под Курахово

ТАСС: ВСУ были заблокированы в районе села Успеновка под Курахово
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) была заблокирована в районе села Успеновка под Курахово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«На рубеже от сел Веселый Гай и до Успеновки южнее Курахова наши силы заблокировали противника», — сказал собеседник агентства. По его словам, ВСУ не смогут выйти из огневого мешка невредимыми. Отмечается, что протяженность огневого мешка составляет более четырех километров.

Ранее стало известно, что российские военные проводят зачистку от украинских подразделений в Южном микрорайоне Курахово. Уточнялось, что ВСУ остаются в западной и северо-западной частях города.

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