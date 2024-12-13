ТАСС: ВСУ были заблокированы в районе села Успеновка под Курахово

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) была заблокирована в районе села Успеновка под Курахово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«На рубеже от сел Веселый Гай и до Успеновки южнее Курахова наши силы заблокировали противника», — сказал собеседник агентства. По его словам, ВСУ не смогут выйти из огневого мешка невредимыми. Отмечается, что протяженность огневого мешка составляет более четырех километров.

Ранее стало известно, что российские военные проводят зачистку от украинских подразделений в Южном микрорайоне Курахово. Уточнялось, что ВСУ остаются в западной и северо-западной частях города.