Рогов рассказал об успехах российских войск в Курахово

Рогов: российские войска заканчивают зачистку Южного микрорайона в Курахово

Вооруженные силы (ВС) России проводят зачистку от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) Южного микрорайона в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об успехах российских войск ТАСС рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В Курахово ВСУ остаются в западной и северо-западной части города», — уточнил он.

Ранее Рогов сообщил, что ВС РФ вошли в село Шевченко, расположенное западнее Курахово. По словам Рогова, угроза окружения ВСУ в населенном пункте становится все отчетливее.

Он также поведал, что российские бойцы смогли продвинуться по переднему краю в Курахово и заняли несколько ключевых высотных домов. Рогов отметил, что российские войска ведут бои с украинской армией в районе горсовета.