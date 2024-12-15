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10:21, 15 декабря 2024Интернет и СМИ

Россияне отказались от просмотра новогодних шоу

РБК: почти половина российских граждан отказались от просмотра новогодних шоу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom  

Почти половина (47 процентов) российских граждан отказались от просмотра новогодних развлекательных шоу по телевизору. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

Результаты опроса показали, что только каждый десятый готов смотреть программы по ТВ в новогоднюю ночь.

Женщины (38 процентов) чаще мужчин (30 процентов) изъявили желание включить на фоне музыкально-развлекательное шоу в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом также чаще говорили люди старше 45 лет (43 процента), чем молодые. Среди бездетных (31 процент) меньше россиян планирует слушать на фоне «огоньки», чем среди респондентов с детьми (41 процент).

Ранее стало известно, что за девять месяцев текущего года россияне купили более 5,7 миллиона телевизоров и потратили на них 165,3 миллиарда рублей. Это на пять процентов меньше, чем за аналогичный период 2023-го.

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