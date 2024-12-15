ВСУ направили на передовую под Курском инструкторов из стран НАТО

Российский офицер группировки войск «Север» с позывным Ладья рассказал РИА Новости о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают инструкторов НАТО на передовую в Курской области.

По его словам, соответствующую информацию озвучил на допросе пленный британский наемник. Сначала он был инструктором на Западной Украине, после чего попал в Сумскую область и по итогу в Курскую.

«При этом украинские солдаты, которых удалось взять в плен вместе с ним, говорят, что среди них также были наемники из Скандинавских стран — предположительно, датчане», — заявил офицер. Он добавил, что у этих людей не удалось обнаружить документов или других опознавательных знаков, которые бы подтверждали их происхождение.

Ранее российские морпехи взяли в плен в Курской области 49-летнего душевнобольного бойца 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Дмитрия Игнатенко. По словам военнослужащего, когда он увидел мужчину в блиндаже, то сразу вспомнил фильм «Человек дождя». Украинский военный сидел на ящике без оружия и бронежилета, разминал руками землю, покачивался вперед-назад и шепотом повторял одну фразу: «Я не хочу воевать».

