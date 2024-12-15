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21:42, 15 декабря 2024Мир

Во Франции оценили число погибших из-за циклона «Шидо»

Префект Майотты: число погибших из-за циклона «Шидо» может достигнуть тысячи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: @foulani2.00 / TikTok / Reuters

Число погибших в результате циклона «Шидо» будет исчисляться «сотнями», а возможно, даже и «тысячами». Такую оценку дал в разговоре с телеканалом 1ère префект французского заморского департамента Майотта, на который обрушилось стихийное бедствие, Франсуа-Ксавье Бьевиль.

Он отметил, что общее число погибших будет очень сложно сосчитать. «Я думаю, что наверняка будет несколько сотен, возможно, мы приблизимся к тысяче», — заявил он. Как пояснил Бьевиль, на Майотте широко распространен ислам, традиции которого требуют, чтобы умерших хоронили в течение суток. В результате некоторые погибшие не будут зарегистрированы.

«Шидо» стал самым сильным циклоном на острове с 1934 года, пишет телеканал.

В 2023 году циклон «Даниэль» в Ливии привел к наводнению в городе Дерна. Мэр города Абдель Манам аль-Гайти заявлял, что число погибших может составить до 20 тысяч человек.

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