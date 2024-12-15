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14:12, 15 декабря 2024Россия

Стало известно об использовании главой Hardcore Сульянова военных России для пиара

Главу Hardcore Сульянова обвинили в обмане российских военных ради пиара
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @tolya_sulyanov

Российский репортер ВГТРК Андрей Руденко рассказал о появившихся доказательствах того, что глава промоушена единоборств Hardcore Анатолий Сульянов использовал российских бойцов 810-й бригады для пиара. Об этом в воскресенье, 15 декабря, в своем Telegram-канале сообщил российский военный корреспондент, репортер ВГТРК Андрей Руденко.

Военкор обвинил Сульянова в мошенничестве, сообщив, что тот пообещал поставить бойцам бригады автомобили, дроны, коммутаторы, пульты, очки для дронов, провода и продовольствие. Но сначала он потребовал записать видео с благодарностями. Бойцы выполнили требования и Сульянов ради пиара его опубликовал, но из обещанного военнослужащие получили только чай, сахар, комплект очков и пульт.

13 декабря военнослужащие из 819-й бригады опубликовали видео с обвинениями Анатолия Сульянова в мошенничестве. Теперь, по словам военкора, появились доказательства того, что все видео, которые в течение четырех месяцев публиковал промоушен были записаны в один день.

20 ноября Одинцовский гарнизонный военный суд в Подмосковье вынес обвинительный приговор директору музея Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Сергею Власенко, признав его виновным в фиктивном трудоустройстве «мертвых душ».

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