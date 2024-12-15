Трамп назначил спецпосланника по горячим точкам

Трамп назначил Ричарда Гренелла спецпосланником по горячим точкам

Избранный президент Дональд Трамп объявил о новом назначении в своем кабинете. Спецпосланником по особым миссиям станет Ричард Гренелл. Об этом политик сообщил в своей соцсети Truth Social.

Трамп уточнил, что Гренелл будет курировать работу в самых «горячих точках». Среди таких избранный лидер назвал Венесуэлу и КНДР.

До этого Гренелл занимал посты посла США в Германии, исполняющего обязанности директора Национальной разведки и специального посланника по переговорам между Сербией и Косово

Ранее Трамп заявил о намерении назначить главу социальной сети Truth Social Девина Нуньеса председателем Консультативного совета по разведке при президенте. Он выразил уверенность в том, что Нуньес будет успешно справляться с поставленными перед ним задачами.