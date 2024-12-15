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15:52, 15 декабря 2024Мир

Турция сообщила США о цели уничтожить рабочую партию Курдистана

Министр обороны Турции Гюлер рассказал США о цели ликвидировать РПК
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Christian Mang / Reuters

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер сообщил, что Стамбул донес до США свою цель — ликвидировать Рабочую партию Курдистана РПК/PYD/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана). Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает РИА Новости.

Глава военного ведомства рассказал, что никто не позволит РПК действовать в одиночку и открывать для себя пространство. Эти цели были донесены до американцев, и теперь в Турции рассчитывают, что США пересмотрят свои позиции. Гюлер выразил мнение, что новая администрация Сирии солидарна с мнением Стамбула.

13 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом говорил, что Вашингтон и Анкара достигли в широком смысле согласия о видении будущего Сирии. Во время этой беседы Эрдоган пообещал, что Турция примет превентивные меры против всех террористических организаций, особенно РПК и «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России).

РПК является военно-политической организацией, которая с 1984 года ведет вооруженную партизанскую войну против турецких властей и борется за национально-территориальную автономию.

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