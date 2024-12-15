Украинские власти Курахово принудительно вывозили детей

Бывшая сотрудница украинской городской администрации Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) рассказала, что украинские исполнительные органы принудительно вывозили детей. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, родители прятали детей в подвалах, а полиция Украины искала их по адресам и вывозила из Курахово принудительно. «Есть дети, которые сидят в городе по подвалам», — рассказала собеседница агентства.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России заявил, что Вооруженные силы России взяли штурмом здание горсовета Курахово в ДНР. При этом Рогов подчеркнул, что бои в городе продолжаются. «Наши войска продвигаются в северо-западной части города, взяли штурмом здание городского совета и водрузили над ним триколор», — рассказал общественник.