Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:00, 15 декабря 2024Бывший СССР

Украинская администрация Курахово принудительно вывозила детей

Украинские власти Курахово принудительно вывозили детей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бывшая сотрудница украинской городской администрации Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) рассказала, что украинские исполнительные органы принудительно вывозили детей. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, родители прятали детей в подвалах, а полиция Украины искала их по адресам и вывозила из Курахово принудительно. «Есть дети, которые сидят в городе по подвалам», — рассказала собеседница агентства.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России заявил, что Вооруженные силы России взяли штурмом здание горсовета Курахово в ДНР. При этом Рогов подчеркнул, что бои в городе продолжаются. «Наши войска продвигаются в северо-западной части города, взяли штурмом здание городского совета и водрузили над ним триколор», — рассказал общественник.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский самолет сбили под Херсоном. Киев признал, что пилот тактической авиации применял иностранные вооружения

      На Украине заявили о критических потерях и невозможности удержать позиции под Курахово

      Правая партия в Германии приняла резолюцию за мир на русском языке

      Нарышкин ответил на вопрос про разговор с главой ЦРУ об «Орешнике»

      Су-35С прикрыли российские экипажи ВКС в курском приграничье

      ФСБ раскрыла сумму вознаграждения исполнителю подрыва внедорожника в Донецке

      ФСБ обвинила спецслужбы Украины в организации подрыва внедорожника в Донецке

      Гладков заявил о гибели ребенка в результате атаки ВСУ

      Украинская администрация Курахово принудительно вывозила детей

      В подвалах домов взятого Россией под контроль села в ДНР нашли запертых ВСУ мирных жителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше