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18:16, 14 декабря 2024Бывший СССР

Россия взяла штурмом здание горсовета Курахово в ДНР

РИА Новости: ВС России взяли штурмом здание горсовета Курахово в ДНР
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли штурмом здание горсовета Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.

При этом Рогов подчеркнул, что бои в городе продолжаются. «Наши войска продвигаются в северо-западной части города, взяли штурмом здание городского совета и водрузили над ним триколор», — рассказал общественник.

Ранее украинский журналист Владимир Бойко описал происшествие на позициях Вооруженных сил Украины под Курахово, о котором ему рассказал командир неназванного батальона. «Перебросили в этот батальон для усиления пехотную роту из-под Херсона — так из 90 человек до Курахово доехало трое, остальные разбежались по дороге. И такая ситуация — повсеместно», — написал журналист.

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщал, что ВС России продолжают охватывать Курахово в ДНР с флангов. Уточнялось, что российские штурмовики продолжают продвижение в самом Курахово.

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