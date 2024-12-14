РИА Новости: ВС России взяли штурмом здание горсовета Курахово в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли штурмом здание горсовета Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.

При этом Рогов подчеркнул, что бои в городе продолжаются. «Наши войска продвигаются в северо-западной части города, взяли штурмом здание городского совета и водрузили над ним триколор», — рассказал общественник.

Ранее украинский журналист Владимир Бойко описал происшествие на позициях Вооруженных сил Украины под Курахово, о котором ему рассказал командир неназванного батальона. «Перебросили в этот батальон для усиления пехотную роту из-под Херсона — так из 90 человек до Курахово доехало трое, остальные разбежались по дороге. И такая ситуация — повсеместно», — написал журналист.

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщал, что ВС России продолжают охватывать Курахово в ДНР с флангов. Уточнялось, что российские штурмовики продолжают продвижение в самом Курахово.