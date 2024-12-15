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16:00, 15 декабря 2024Россия

Ущерб от разлива мазута в Черном море оценили

Аналитик Юшков усомнился в критическом ущербе от разлива мазута в Черном море
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Mash

Ущерб для экологии от разлива мазута из-за крушения танкеров в Черном море не будет критическим, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас пока рано говорить, сколько там выльется, потому что какие-то емкости останутся неразгерметизированными, но уже подтверждают, что какие-то объемы вытекли. Сейчас многое будет зависеть от погоды, по крайней мере на тех кадрах, которые публикуются, видно, что море довольно сильно штормит, море неспокойно. Пока что в такой ситуации невозможно приступить к ликвидации этой аварии», — оценил последствия аналитик.

Специалист отметил, что последствия для экологии зависят от того, как быстро смогут ликвидировать разив мазута. Пока говорить о сроках рано, но, по предварительным данным, на это уйдут недели, отметил он.

Как правило, устанавливают боновые заграждения, это значит, плавающие ограждения, потому что нефть и нефтепродукты легче воды и они всплывают. Соответственно, эти боновые заграждения устанавливают, чтобы нефтепродукты не растекались повсюду, их собирают, постепенно уменьшая площадь загрязнения, и потом либо откачивают, либо сыпят специальными абсорбентами, чтобы нефть разлагалась

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Пока нет погоды, то спасатели и прочие не могут приступить к подобным действиям. Конечно, любые объемы — это вред окружающей среде. Нужно будет устанавливать виновников произошедшего и штрафовать их, чтобы они оплачивали ущерб окружающей среде. Но с точки зрения всего Черного моря или побережья Крыма, я не думаю, что будет какая-то катастрофическая ситуация. Насколько мы видим по сообщениям, это все произошло в районе Керчи, там и так довольно сильное судоходство, где в основном промышленная местность и нет отдыхающих. Я думаю, ни курортам, ни курортному сезону в следующем году нынешняя авария не повредит», — добавил он.

15 декабря стало известно, что в Черном море неподалеку от Керченского пролива терпят бедствие два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Один их них разломило пополам.

Оба судна находились в восьми километрах от берега, на первом — 13 членов экипажа, на втором — 14. «Волгонефть-212» перевозила 4250 тонн мазута, а «Волгонефть-239» — 4300 тонн, часть нефтепродуктов разлилась. В Минприроды России сообщили РИА Новости, что объем загрязнения устанавливают.

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