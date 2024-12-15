Сопредседатель АдГ Крупалла: ФРГ должна признать победу России над Украиной

Германия должна признать, что Россия уже одержала военную победу в конфликте на Украине. Об этом заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла в интервью газете Welt.

По его словам, немецким властям следует признать реальность, чтобы захотеть положить конец продолжающимся боестолкновениям. «Реальность настигла тех, кто утверждает, что хочет помочь Украине выиграть войну», — заявил Крупалла.

Он осудил намерение некоторых политиков продолжать подогревать украинский конфликт, поставляя оружие Киеву. Крупалла напомнил об обещании кандидата в канцлеры Фридриха Мерца передать Украине ракеты Taurus, предупредив, что это сделает Германию «партией войны». «Любой, кто голосует за Мерца, голосует за войну», — подчеркнул он.

Ранее председатель комитета бундестага по обороне Маркус Фабер выступил против отправки миротворцев на Украину во время боевых действий. По его мнению, этого не следует делать, пока конфликт не завершится.