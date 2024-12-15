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23:13, 15 декабря 2024Мир

В Германии высказались о прямом столкновении с Россией

N-TV: Германия стремится стать полноценным участником конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Германия не хочет вступать в прямое столкновение с Россией, однако стремится стать полноценным участником конфликта на Украине. Об этом заявил эксперт по РФ Йенс Зигерт, его цитирует N-TV.

По его словам, утверждать обратное — значит игнорировать реальность. Зигерт подчеркнул, что Россия воспринимает Запад как военного врага, о чем многие лидеры, включая немецкого канцлера Олафа Шольца, забывают.

Ранее стало известно о намерении Шольца созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Немецкий канцлер признался, что его расстроил разговор с Путиным, прошедший в ноябре, однако он собирается вновь побеседовать с российским лидером и попросить его «вывести войска, чтобы можно было создать основу для мирного развития».

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