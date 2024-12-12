«Это было неприятно». Шольца расстроил разговор с Путиным. Почему он захотел созвониться с ним снова?

Zeit: Шольца расстроила беседа с Путиным, но он решил созвониться с ним снова

Канцлера Германии Олафа Шольца расстроила недавно состоявшая беседа с президентом России Владимиром Путиным, но политик решил созвониться с ним снова. Канцлер объяснил необходимость разговора с российским лидером попыткой продемонстрировать приверженность Берлина поддержке Киева.

Это было неприятно, потому что он просто еще раз повторил все свои формулы Олаф Шольц канцлер Германии

Шольц намерен попросить Путина создать основу для мирного развития

Канцлер ФРГ рассказал, что во время будущего телефонного разговора попросит российскую сторону «вывести войска, чтобы можно было создать основу для мирного развития».

Это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но не стоит питать иллюзий по этому поводу Олаф Шольц канцлер Германии

Members of the unit Dnipro One of the Joint Assault Brigade of the National Police of Ukraine "Luty" operate a Soviet-era howitzer D-30 on November 09, 2024, near Toretsk, Ukraine. . Фото: Diego Fedele / Getty Images

Первый разговор Путина и Шольца состоялся по инициативе немецкой стороны

15 ноября канцлер ФРГ Шольц по своей инициативе позвонил Владимиру Путину. Эта беседа стала первым прямым разговором лидеров с декабря 2022 года.

Глава немецкого правительства заявил о необходимости начала переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Германия продолжит оказывать военную поддержку Киеву так долго, как этого потребует украинская сторона.

В свою очередь, президент России сказал Шольцу, что конфликт на Украине начался из-за агрессивной политики НАТО, направленной против Москвы. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от попыток урегулирования конфликта и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров.

По итогам переговоров политики договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем. Пресс-секретарь российского лидера назвал беседу весьма откровенной.

Насколько мне известно, это был достаточно деловой разговор, детальный и весьма откровенный по тому, как излагалась позиция сторон взаимно Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Civilians take part in a military training activity day conducted by the Ukrainian Volunteer Army on February 17, 2024 in Kyiv, Ukraine.. Фото: Chris McGrath / Getty Images

Шольц столкнулся с критикой после звонка Путину

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал канцлера Германии за беседу с Путиным. Он назвал звонок Шольца «ящиком Пандоры», после которого могут начаться «другие разговоры и звонки».

Агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в офисе Зеленского сообщило, что украинский лидер был против звонка Шольца Путину. По информации издания, Зеленский «сказал, что это только поможет Путину, уменьшив его изоляцию» и что «Путин не хочет настоящего мира, он хочет передышки».

Британский премьер-министр Кир Стармер после сообщений о разговоре Шольца и Путина заявил, что не собирается следовать примеру канцлера Германии, и подчеркнул, что западные страны вместо разговоров должны усилить поддержку Украины.

Несмотря на неодобрение со стороны ряда союзников Берлина, Шольц назвал свое решение поговорить с Путиным правильным.

Усилия Шольца по урегулированию конфликта на Украине объяснили приближающимися выборами

По мнению экспертов, Олаф Шольц решил созвониться с президентом России Владимиром Путиным из-за приближающихся парламентских выборов в Германии, которые состоятся 23 февраля 2025 года. Такое мнение выразила научный сотрудник Германского совета по международным отношениям Алена Епифанова в комментарии телеканалу CNN.

Шольц вступает в избирательную кампанию в качестве «миротворца», чтобы обеспечить себе голоса, которые в противном случае могли бы быть отданы симпатизирующей Москве оппозиции Алена Епифанова научный сотрудник Германского совета по международным отношениям

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев с необъявленным визитом для проведения переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он также анонсировал выделение Украине вооружений на сумму 650 миллионов евро.