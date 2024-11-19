Названа причина желания Шольца поговорить с Путиным

CNN: Шольц решил созвониться с Путиным из-за приближающихся выборов в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц решил созвониться с президентом России Владимиром Путиным из-за приближающихся парламентских выборов. Такое мнение выразила научный сотрудник Германского совета по международным отношениям Алена Епифанова, передает CNN.

«Шольц вступает в избирательную кампанию в качестве "миротворца", чтобы обеспечить себе голоса, которые в противном случае могли бы быть отданы симпатизирующей Москве оппозиции», — отметила аналитик.

По мнению Епифановой, такой шаг Шольца может вызвать симпатии среди его однопартийцев по Социал-демократической партии Германии (СДПГ), однако «в противном случае, это будет очень прискорбно для Украины».

Телефонная беседа Шольца и Путина состоялась 2 декабря по инициативе германской стороны. В ходе диалога лидеры стран обсудили спецоперацию России на Украине, поставки оружия Киеву и другие вопросы.