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08:06, 19 ноября 2024Мир

Названа причина желания Шольца поговорить с Путиным

CNN: Шольц решил созвониться с Путиным из-за приближающихся выборов в Германии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц решил созвониться с президентом России Владимиром Путиным из-за приближающихся парламентских выборов. Такое мнение выразила научный сотрудник Германского совета по международным отношениям Алена Епифанова, передает CNN.

«Шольц вступает в избирательную кампанию в качестве "миротворца", чтобы обеспечить себе голоса, которые в противном случае могли бы быть отданы симпатизирующей Москве оппозиции», — отметила аналитик.

По мнению Епифановой, такой шаг Шольца может вызвать симпатии среди его однопартийцев по Социал-демократической партии Германии (СДПГ), однако «в противном случае, это будет очень прискорбно для Украины».

Телефонная беседа Шольца и Путина состоялась 2 декабря по инициативе германской стороны. В ходе диалога лидеры стран обсудили спецоперацию России на Украине, поставки оружия Киеву и другие вопросы.

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