В Кремле назвали весьма откровенным разговор Путина с Шольцем

Песков: разговор Путина с Шольцем был детальным и весьма откровенным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил разговор президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Своим мнением он поделился с журналистом Павлом Зарубиным, который опубликовал видео в своем Telegram-канале.

«Насколько мне известно, это был достаточно деловой разговор, детальный и весьма откровенный по тому как излагалась позиция сторон взаимно», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в минувшую пятницу, 15 ноября, по инициативе немецкой стороны.

Обозреватель Федерико Рампини в материале для итальянской газеты Corriere della Sera заявил, что за звонком канцлера Германии президенту России последуют и другие.