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22:16, 15 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский испугался последствий разговора Путина и Шольца

Зеленский: звонок Шольца Путину — это «ящик Пандоры»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал звонок немецкого канцлера Олафа Шольца главе России Владимиру Путину «ящиком Пандоры». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По мнению главы государства, после беседы Путина и Шольца могут начаться «другие разговоры и звонки».

Зеленский также предположил, что звонок Шольца уменьшит «изоляцию» российского президента. По его словам, «Путин не хочет настоящего мира, он хочет передышки». Агентство Reurtes сообщило, что Зеленский предостерегал канцлера от звонка Путину в день разговора.

Беседу политиков также прокомментировали в МИД Украины. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Георгий Тихий заявил, что звонок Шольца Путину не принесет пользы для Киева.

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